«ВкусВилл» начал доставлять еду к вагонам поездов

«ВкусВилл» подключился к сервису «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД) по доставке еды к вагону поезда. Для пассажиров разработали несколько наборов продуктов питания, которые они могут заказать, сообщил RB.RU представитель «ВкусВилла».
«Доставка еды к поезду» входит в перечень дополнительных услуг при оформлении билета. Меню «ВкусВилла» доступно для пассажиров в Москве при покупке билетов не менее чем за двое суток до отправления поезда.
Девять наборов с готовой кулинарией, напитками, полезными снеками и десертами разработал сервис доставки кейтеринга и гастробоксов «ВкусВилл праздник». Среди них есть диетический набор и вариант для тех, кто путешествует с детьми. Всего в линейке 30 блюд и продуктов ритейлера.
К сервису ФПК по доставке еды к поезду в настоящее время подключены 86 ресторанов, кафе и сервисов доставки продуктов в 60 городах России.
Фото на обложке и в тексте: «ВкусВилл»
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