SberDevices открыл бесплатный публичный доступ к платформе синтеза речи SaluteSpeech

«Сбер» открыл бесплатный публичный доступ к платформе синтеза и распознавания речи SaluteSpeech. Ранее ее могли использовать только юрлица и ИП, теперь – разработчики-физлица, студенты, блогеры и другие заинтересованные.

Об открытии доступа для всех желающих к платформе SaluteSpeech сообщили в пресс-службе Сбербанка. Для использования платформы нужно зарегистрироваться.

Сервисы SaluteSpeech распознают и синтезируют речь, к платформе можно подключать речевые технологии в автоответчике, чате, при озвучивании роликов, голосовом вводе. Ранее платформу могли использовать только ИП и юридические лица в рамках платной версии.

Бесплатная версия для всех желающих ограничена – пользователю для некоммерческого использования доступны 100 минут распознавания речи и 200 тысяч символов для синтезирования текста.

В пресс-службе Сбербанка пояснили, что SaluteSpeech можно использовать в различных целях, например, блогерам – для озвучивания роликов, студентам – для расшифровки лекций, авторам – для создания аудиокниг.

Фото на обложке: Alex from the Rock / Shutterstock