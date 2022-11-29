Алексей Кудрин заявил, что покидает пост главы Счетной палаты

Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин заявил, что покидает пост главы ведомства и сосредоточится на крупных проектах частных инициатив. Ранее, во вторник утром, в Совет федерации поступило представление президента РФ об отставке Алексея Кудрина.

О том, что Кудрин перейдет работать в «Яндекс», СМИ писали ранее, на минувшей неделе сообщалось о встрече главы СП с президентом Владимиром Путиным для обсуждения дальнейшей судьбы технологической компании.

«В общей сложности я провел в госсекторе около 25 лет. Сейчас хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей. Поэтому я покидаю пост председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление президенту Российской Федерации в установленном порядке», — написал Кудрин в своем telegram-канале.

Ранее, 29 ноября, глава комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов объявил о получении Совфедом представления президента об отставке Алексея Кудрина с поста председателя СП. Профильный комитет рекомендовал освободить его от обязанностей досрочно.

«Яндекс» 25 ноября подтвердил планы о реорганизации бизнеса в связи со сложной геополитической ситуацией. Так, международные структуры некоторых подразделений будут выделены в самостоятельные компании. Зарегистрированная в Нидерландах Yandex N.V. выходит из числа акционеров. По данным источников, Алексей Кудрин возглавит в российском бизнесе ключевую управляющую структуру. Сообщается, что ему также перейдут 5% акций компании.

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