Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Предбанкротное состояние ТЦ, минимальные розничные цены на весь алкоголь: главное 30 ноября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Доходы российского бюджета выросли на 10%, Минфин предложил расширить механизм минимальной розничной цены на весь алкоголь, Natura Siberica планирует выйти на новые зарубежные рынки и другие события 30 ноября — в обзоре RB.RU.

Предбанкротное состояние ТЦ, минимальные розничные цены на весь алкоголь: главное 30 ноября

Экономика

  • Доходы российского бюджета, несмотря на санкции, за девять месяцев 2022 года выросли на 10%, до 20 трлн рублей. «Санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Бизнес

  • Минфин предложил расширить механизм минимальной розничной цены на все алкогольные напитки. Сейчас такие цены установлены на крепкие напитки, игристые вина и шампанское. 
  • Игровой холдинг My.Games, который VK в октябре продала управляющему партнеру Leta Capital Александру Чачаве, может продать часть мобильных игр, зависящих от лицензий зарубежных компаний. 
  • Российские производители мебели начали адаптировать производство под новые каналы сбыта на фоне падения офлайн-продаж. Специальную коллекция для онлайн-площадок уже разработали «Ангстрем», Mr. Doors и Первая мебельная фабрика. 
  • В 2021-2024 годах рынок кикшеринга в России вырастет практически в 7 раз — с 9 млрд до 60,4 млрд рублей. На рост повлияет увеличение плотности покрытия городов средствами индивидуальной мобильности, выход сервисов проката в новые города, развитие городской инфраструктуры.
  • Сейчас в банкротном и предбанкротном состоянии находится не менее 200 торговых центров. В будущем к ним могут прибавиться еще 700-100 моллов.
  • Natura Siberica намерена выйти на косметические рынки Катара, Сингапура и Израиля. Компания также ведет переговоры с новыми партнерами в Малайзии и Ираке.
  • Производителей вейпов могут обязать перерабатывать их: электронные сигареты необходимо включить в перечень товаров расширенной ответственности производителей (РОП).

Технологии

  • Ряд провайдеров связи просят правительство выделить более 11 млрд руб. на разработку и производство оборудования для фиксированных сетей связи. В целом замена профильных решений от Huawei, Cisco, Mikrotik потребует 31,5 млрд руб., основную часть средств готов вложить «ЭР-Телеком». Без замещения технологий снизится качество связи для населения и госуслуг.

Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Рекордные денежные переводы из РФ в Казахстан, нехватка принтеров для печати паспортов: главное 29 ноября
  2. 2 Российское криптосообщество раскритиковало законопроект о майнинге
  3. 3 ЕЭК выступил за создание универсальной платежной системы, «Билайн» выкупят на заемные средства: главное 28 ноября
  4. 4 Платежные системы, работающие в России: виды, тарифы и условия
  5. 5 Налоги на малый бизнес в 2022 году
StartupDrive
Как запустить свой акселератор
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

30 ноября 2022

Kaspersky Product Studio

30 ноября 2022

StartupDrive

30 ноября 2022

«Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

Все ВОЗМОЖНОСТИ