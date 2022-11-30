Доходы российского бюджета выросли на 10%, Минфин предложил расширить механизм минимальной розничной цены на весь алкоголь, Natura Siberica планирует выйти на новые зарубежные рынки и другие события 30 ноября — в обзоре RB.RU.

Предбанкротное состояние ТЦ, минимальные розничные цены на весь алкоголь: главное 30 ноября