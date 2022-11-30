Предбанкротное состояние ТЦ, минимальные розничные цены на весь алкоголь: главное 30 ноября

Карина Пардаева
Доходы российского бюджета выросли на 10%, Минфин предложил расширить механизм минимальной розничной цены на весь алкоголь, Natura Siberica планирует выйти на новые зарубежные рынки и другие события 30 ноября — в обзоре RB.RU.
Предбанкротное состояние ТЦ, минимальные розничные цены на весь алкоголь: главное 30 ноябряКарина Пардаева
Экономика
- Доходы российского бюджета, несмотря на санкции, за девять месяцев 2022 года выросли на 10%, до 20 трлн рублей. «Санкции не нарушили устойчивость финансовой системы России и не повлияли на макроэкономическую стабильность», — сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
Бизнес
- Минфин предложил расширить механизм минимальной розничной цены на все алкогольные напитки. Сейчас такие цены установлены на крепкие напитки, игристые вина и шампанское.
- Игровой холдинг My.Games, который VK в октябре продала управляющему партнеру Leta Capital Александру Чачаве, может продать часть мобильных игр, зависящих от лицензий зарубежных компаний.
- Российские производители мебели начали адаптировать производство под новые каналы сбыта на фоне падения офлайн-продаж. Специальную коллекция для онлайн-площадок уже разработали «Ангстрем», Mr. Doors и Первая мебельная фабрика.
- В 2021-2024 годах рынок кикшеринга в России вырастет практически в 7 раз — с 9 млрд до 60,4 млрд рублей. На рост повлияет увеличение плотности покрытия городов средствами индивидуальной мобильности, выход сервисов проката в новые города, развитие городской инфраструктуры.
- Сейчас в банкротном и предбанкротном состоянии находится не менее 200 торговых центров. В будущем к ним могут прибавиться еще 700-100 моллов.
- Natura Siberica намерена выйти на косметические рынки Катара, Сингапура и Израиля. Компания также ведет переговоры с новыми партнерами в Малайзии и Ираке.
- Производителей вейпов могут обязать перерабатывать их: электронные сигареты необходимо включить в перечень товаров расширенной ответственности производителей (РОП).
Технологии
- Ряд провайдеров связи просят правительство выделить более 11 млрд руб. на разработку и производство оборудования для фиксированных сетей связи. В целом замена профильных решений от Huawei, Cisco, Mikrotik потребует 31,5 млрд руб., основную часть средств готов вложить «ЭР-Телеком». Без замещения технологий снизится качество связи для населения и госуслуг.
Фото на обложке: fizkes /
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