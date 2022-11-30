Инвесткомпания N3 group приобрела 25% digital-продакшена Escape Tech

Инвестиционно-управляющая компания N3 group получила 25% в digital-продакшене Escape Tech, об этом рассказали в пресс-службе Escape Tech.

Данная сделка стала третьей для N3 group по направлению N3 Tech в 2022 году. Летом компания приобрела российское подразделение DataArt. Кроме того, N3.Group стала владельцем студии web-разработки Func.

Digital-продакшен Escape Tech специализируется на создании коммуникационных платформ, информационных систем, аналитических решениях и продуктов для банковского сектора. В числе клиентов компании — РЖД, банк «Ренессанс Кредит» и «Альфа-Банк».

По словам управляющего партнера N3 group Артема Мошкова, сотрудничество позволит масштабировать Escape Tech. Он отметил, что сделка прошла в формате smart-инвестиций, это значит, что инвесткомпания окажет не только финансовую поддержку, но и поделится компетенциями и другими ресурсами.

В рамках партнерства в Escape Tech рассчитывают структурировать бизнес, выстроить новые процессы и сформировать стратегию дальнейшего развития. Кроме того, планируется увеличение коммуникаций и продаж, а также освоение новых рынков.

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