Основанная в Санкт-Петербурге IT-компания DataArt продала бизнес в России

IT-компания DataArt, которую в 1997 году в Санкт-Петербурге основал Евгений Голланд, продала свой бизнес в России инвестиционной компании N3 group и управляющему партнеру инвестхолдинга «Ташир Медика» Арсену Галстяну, об этом говорится в сообщении N3 group.

Российский бизнес будет функционировать как отдельная компания под новым брендом ITentika. Forbes уточняет, что у DataArt нет опциона на обратный выкуп предприятия.

В сообщении N3 group отмечается, что сделка позволит сохранить профессиональную команду «с опытом разработки сложных технологических систем». Российские центры разработки насчитывали около 1,5 тыс. сотрудников, сейчас их число сократилось до 500.

Сумма сделки не раскрывается. Опрошенные Forbes эксперты оценивают ее в 1,5–2 млрд рублей.

В марте этого года DataArt объявила о прекращении всех инвестиций, найма и развития бизнеса в России из-за спецоперации на Украине. Компания также отмечала, что продолжит выполнять все обязательства перед сотрудниками и клиентами.

Позднее стало известно, что DataArt предложила сотрудникам в России релоцироваться в Армению, Сербию и Казахстан. Всего в DataArt работали около 5,7 тыс. сотрудников, из которых около 2 тыс. базировались на Украине и примерно 1,5–1,7 тыс. — в России.

DataArt известна в том числе тем, что в 1998 году разработала сервис электронной почты Mail.ru.

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