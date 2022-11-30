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Сервис «Авито» запустил программу по поиску уязвимостей

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Сервис «Авито» разместил программу по поиску уязвимости на платформе BI.ZONE Bug Bounty, об этом рассказали в пресс-службе компании.

Сервис «Авито» запустил программу по поиску уязвимостей

Сервис предлагает поискать ошибки в системе безопасности на всех сайтах и приложениях «Авито», а также на ресурсах, расположенных на поддоменах .avito.ru.

«Белые» хакеры смогут получить за свою работу от 5 до 350 тыс. рублей в зависимости от опасности обнаруженной ими угрозы. В компании отметили, что в будущем планируют привлекать багхантеров на постоянной основе.

Компания и раньше прибегала к bug bounty, в 2018 году сервис размещал такую программу на одной из иностранных платформ. Как уточнили в пресс-службе, команда «Авито» успела запустить монетизацию программы до весны 2022 года.

BI.ZONE Bug Bounty — новая платформа, ее релиз состоялся 25 августа 2022 года. Она помогает багхантерам проводить свои исследования без уголовных рисков. Специалисты могут выбирать подходящие программы в зависимости от предпочтений и уровня вознаграждения.

Ранее сервис «Авито» открыл набор на оплачиваемую стажировку для начинающих IT-специалистов. После прохождения полугодовой программы наиболее успешные стажеры смогут претендовать на трудоустройство в компании.

Фото на обложке: Maksim Shmeljov / Shutterstock

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