Кипр ввел плату за оформление туристической визы для россиян, ЦБ рассматривает возможность продления части принятых весной мер поддержки фондового рынка, с конца конца февраля на денежном рынке Мосбиржи в 20 раз снизился объем операций с долларами и евро и другие собтыия 1 декабря.

Кипр ввел плату за оформление турвизы для россиян, растет спрос на устройства для майнинга: главное 1 декабря