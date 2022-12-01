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Кипр ввел плату за оформление турвизы для россиян, растет спрос на устройства для майнинга: главное 1 декабря

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Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Кипр ввел плату за оформление туристической визы для россиян, ЦБ рассматривает возможность продления части принятых весной мер поддержки фондового рынка, с конца конца февраля на денежном рынке Мосбиржи в 20 раз снизился объем операций с долларами и евро и другие собтыия 1 декабря.

Кипр ввел плату за оформление турвизы для россиян, растет спрос на устройства для майнинга: главное 1 декабря

Мир

  • Кипр ввел плату за оформление туристической визы для россиян. С 1 декабря за процедуру будут взимать €80. Кипр одним из последних присоединился к решению ЕС о приостановке упрощенного визового режима для россиян.

Россия

  • Группа депутатов и сенаторов в четверг планирует внести в Госдуму законопроект о фактической отмене ежегодного декларирования доходов и имущества для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах. В случае принятия поправок этой категории избранников придется отчитываться лишь о крупных тратах, при этом информация о доходах всех депутатов, в том числе и работающих на профессиональной основе, будет публиковаться только в обобщенном и обезличенном виде.

Финансы

  • ЦБ рассматривает возможность продления части принятых весной мер поддержки фондового рынка, срок действия которых заканчивается в конце года.
  • С конца февраля на денежном рынке Мосбиржи в 20 раз снизился объем операций с долларами и евро. Отчасти их заместили юани, чья доля в будущем может вырасти.

Бизнес

  • Спрос на длительные поездки, в частности, в Таиланд, Индию, на Шри-Ланку в этом году вырос вдвое, превысив допандемийный уровень, говорят участники туристического рынка.
  • Компания F+ tech (головная структура «Марвел Дистрибуции») приобрела 49% разработчика ПО для систем хранения данных и серверов под брендом Baum. Компания рассчитывает создать в РФ собственный центр исследований и разработок, чтобы в перспективе занять около 30% отечественного рынка систем хранения данных, в том числе наладив поставки оборудования в госсектор.
  • В России под конец года значительно вырос спрос на устройства для майнинга криптовалют. На это влияют низкие цены на оборудование и невысокая стоимость электроэнергии. 
  • Доля Smart-TV с российскими телегидами, онлайн-кинотеатрами и другим софтом в последнее время выросла до 10–20% с 1,5–2% годом ранее. Ассортимент таких устройств вырос за счет китайских брендов и отечественной продукции.

Фото на обложке: Den Tramper / Shutterstock

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