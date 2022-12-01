Кипр ввел плату за оформление турвизы для россиян, растет спрос на устройства для майнинга: главное 1 декабря

Карина Пардаева
Кипр ввел плату за оформление туристической визы для россиян, ЦБ рассматривает возможность продления части принятых весной мер поддержки фондового рынка, с конца конца февраля на денежном рынке Мосбиржи в 20 раз снизился объем операций с долларами и евро и другие собтыия 1 декабря.
Кипр ввел плату за оформление турвизы для россиян, растет спрос на устройства для майнинга: главное 1 декабряКарина Пардаева
Мир
- Кипр ввел плату за оформление туристической визы для россиян. С 1 декабря за процедуру будут взимать €80. Кипр одним из последних присоединился к решению ЕС о приостановке упрощенного визового режима для россиян.
Россия
- Группа депутатов и сенаторов в четверг планирует внести в Госдуму законопроект о фактической отмене ежегодного декларирования доходов и имущества для региональных и муниципальных депутатов, работающих на общественных началах. В случае принятия поправок этой категории избранников придется отчитываться лишь о крупных тратах, при этом информация о доходах всех депутатов, в том числе и работающих на профессиональной основе, будет публиковаться только в обобщенном и обезличенном виде.
Финансы
- ЦБ рассматривает возможность продления части принятых весной мер поддержки фондового рынка, срок действия которых заканчивается в конце года.
- С конца февраля на денежном рынке Мосбиржи в 20 раз снизился объем операций с долларами и евро. Отчасти их заместили юани, чья доля в будущем может вырасти.
Бизнес
- Спрос на длительные поездки, в частности, в Таиланд, Индию, на Шри-Ланку в этом году вырос вдвое, превысив допандемийный уровень, говорят участники туристического рынка.
- Компания F+ tech (головная структура «Марвел Дистрибуции») приобрела 49% разработчика ПО для систем хранения данных и серверов под брендом Baum. Компания рассчитывает создать в РФ собственный центр исследований и разработок, чтобы в перспективе занять около 30% отечественного рынка систем хранения данных, в том числе наладив поставки оборудования в госсектор.
- В России под конец года значительно вырос спрос на устройства для майнинга криптовалют. На это влияют низкие цены на оборудование и невысокая стоимость электроэнергии.
- Доля Smart-TV с российскими телегидами, онлайн-кинотеатрами и другим софтом в последнее время выросла до 10–20% с 1,5–2% годом ранее. Ассортимент таких устройств вырос за счет китайских брендов и отечественной продукции.
Фото на обложке: Den Tramper /
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