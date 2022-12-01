В России до 13 раз вырос спрос на отечественный софт для Smart-TV

Доля Smart-TV с российскими телегидами, онлайн-кинотеатрами и другим софтом в последнее время выросла до 10–20% с 1,5–2% годом ранее. Ассортимент таких устройств вырос за счет китайских брендов и отечественной продукции. При этом покупатели чаще предпочитают российские телевизоры, так как отечественный контент их интересует больше, чем западный.

В 2022 году жители России купили свыше 3,2 млн телевизоров с поддержкой Smart TV — умные устройства заняли рекордные 75% от общего объема реализации этой техники в России в натуральном выражении. В самих магазинах этот показатель составил 80%, пишут «Известия» со ссылкой на продавцов и разработчиков.

Рост объема продаж в первую очередь касается устройств, работающих на софте «Яндекса» и «Сбера». Доля телевизоров на платформе «Яндекс ТВ» на российском рынке выше — 20%, сообщили представители «Яндекс.Маркета». В пресс-службе «Сбера» прогнозируют, что разработанный компанией «Салют ТВ» в 2023 году займет более 10% рынка операционных систем для «умных» телевизоров, обороты продолжат расти.

Популярность Smart TV на российских решениях связана с ограниченным выбором других гаджетов, поставки которых пока еще идут с перебоями, отметил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. С другой стороны, российские платформы выигрывают у конкурентов с точки зрения цены, подчеркнул он.

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