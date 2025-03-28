Стали известны самые популярные среди россиян «умные» технологии

39% опрошенных используют голосовых ассистентов на своих смартфонах, а 19% используют такие технологии «умного» дома, как «умное» освещение и «умный» климат-контроль. Чуть менее четверти (23%) респондентов заявили, что не используют «умные» технологии.

Более половины (54%) россиян используют «умные» технологии в образовательных целях — для прослушивания подкастов и лекций, устранения пробелов в знаниях и т.д. Ровно половина россиян использует «умные» технологии для получения новостей, прогноза погоды и других информационных целей. 48% опрошенных пользуются «умными» гаджетами для развлечений и технических целей: поставить музыку, поиграть в игры или же поставить таймер, вызвать такси и т.д.

Для подавляющего большинства россиян «умные» технологии — это способ выполнения задач, менее пятой части считают их чем-то «нейтральным», еще 16% относятся к ним как к помощнику или собеседнику, а 2% назвали их «раздражающими», говорится в исследовании.

В «Яндексе» планируют в середине апреля представить крупнейшее за последние семь лет обновление своего виртуального ассистента «Алиса». Кроме этого, на конференции «Яндекса» покажут новые модели умных колонок и другие устройства для умного дома.

Фото на обложке: Jonas Leupe / Unsplash