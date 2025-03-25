«Яндекс» продемонстрирует крупнейшее за последние семь лет обновление виртуального ассистента «Алиса» в рамках запланированной на 15 апреля конференции, которая пройдет в Москве и онлайн. Об этом в пресс-службе компании сообщили «РИА Новости».

«Яндекс» представит крупнейшее обновление «Алисы» за последние семь лет

https://rb.ru/news/yandex-alisa-update-conference/

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