«Яндекс» представит крупнейшее обновление «Алисы» за последние семь лет
Анастасия Коссаковская
«Яндекс» продемонстрирует крупнейшее за последние семь лет обновление виртуального ассистента «Алиса» в рамках запланированной на 15 апреля конференции, которая пройдет в Москве и онлайн. Об этом в пресс-службе компании сообщили «РИА Новости».
«Яндекс» представит крупнейшее обновление «Алисы» за последние семь лет
https://rb.ru/news/yandex-alisa-update-conference/
- Новости
В «Яндексе» добавили, что 15 апреля также покажут новые модели умных колонок и другие устройства для умного дома. Другими подробностями в компании не поделились. Издание Ferra.ru пишет, что новинки должны выпустить на рынок в этом году.
- В конце февраля «Яндекс» внедрил в чат с «Алисой» языковую модель нового поколения YandexGPT 5 Pro. В компании утверждают, что нейросеть отвечает на запросы на уровне лучших мировых аналогов, а в некоторых типах задач превосходит их результаты.
- В том же месяце «Яндекс» выпустил телевизор с ИИ-оптимизацией изображения. Функция AI Picture Quality анализирует картинку на экране и меняет настройки автоматически — улучшает цветопередачу, яркость, контрастность и детализацию.
Фото на обложке: VPales / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Истории
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Где взять деньги на бизнес»
- 1 «Яндекс» интегрируется в рынок девелопмента. Умные дома с «Алисой» становятся стандартом «Яндекс» масштабирует проект умных домов с «Алисой» 27 июня 17:16
- 2 В Москве появится первое умное здание с «Алисой» Им станет дом в жилом комплексе Slava 23 мая 17:11
- 3 «Яндекс» представил первую портативную умную колонку Устройство может работать без подзарядки до 12 часов 15 апреля 16:29
- 4 «Яндекс» научил «Алису» работать с файлами и говорить по-английски без акцента Это самое большое обновление умного помощника с момента создания 15 апреля 14:49