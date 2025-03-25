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«Яндекс» представит крупнейшее обновление «Алисы» за последние семь лет

Новости
Новости
Анастасия Коссаковская
Анастасия Коссаковская

Выпускающий редактор

Анастасия Коссаковская

«Яндекс» продемонстрирует крупнейшее за последние семь лет обновление виртуального ассистента «Алиса» в рамках запланированной на 15 апреля конференции, которая пройдет в Москве и онлайн. Об этом в пресс-службе компании сообщили «РИА Новости».

«Яндекс» представит крупнейшее обновление «Алисы» за последние семь лет
  1. Новости

В «Яндексе» добавили, что 15 апреля также покажут новые модели умных колонок и другие устройства для умного дома. Другими подробностями в компании не поделились. Издание Ferra.ru пишет, что новинки должны выпустить на рынок в этом году.

  • В конце февраля «Яндекс» внедрил в чат с «Алисой» языковую модель нового поколения YandexGPT 5 Pro. В компании утверждают, что нейросеть отвечает на запросы на уровне лучших мировых аналогов, а в некоторых типах задач превосходит их результаты.
  • В том же месяце «Яндекс» выпустил телевизор с ИИ-оптимизацией изображения. Функция AI Picture Quality анализирует картинку на экране и меняет настройки автоматически — улучшает цветопередачу, яркость, контрастность и детализацию.

Фото на обложке: VPales / Shutterstock / FOTODOM

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