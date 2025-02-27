«Яндекс» выпустил 100-дюймовый телевизор за 200 тыс. рублей

«Яндекс Фабрика» представила 100-дюймовый телевизор Tuvio стоимостью 200 тыс. рублей, который можно использовать для создания домашнего кинотеатра, сообщили RB.RU в пресс-службе компании. Там утверждают, что она выпустила телевизор такого размера первой среди российских брендов.

Длина телевизора — 2,2 м, высота — 1,2 м. Разрешение экрана — 3840x2160 (4K Ultra HD). В новом телевизоре присутствует технология DLED — использующие ее экраны отличаются точной цветопередачей и хорошей контрастностью, рассказали в «Яндексе». Общая мощность динамиков составляет 24 Вт, есть технология Dolby Digital Plus, улучшающая качество звука.

Телевизор работает на собственной ОС компании YaOS. В нем предустановлена мультимедийная платформа с голосовым помощником «Алиса», которая позволяет управлять устройством с помощью голоса через Bluetooth-пульт. В телевизор встроен двухдиапазонный 2,4/5 ГГц модуль Wi-Fi.

Новый телевизор Tuvio, фото: пресс-служба «Яндекс Фабрики»

Заказать телевизор можно на «Яндекс Маркете». Стоимость устройства — от 199 990 тыс. рублей. В «Яндексе» утверждают, что телевизор можно использовать для создания домашнего кинотеатра, показа контента в торговых центрах или онлайн-встреч в офисах.

В компании уточнили, что выпустили новую модель в ответ на растущий спрос на телевизоры: в 2024 году число покупок в этой категории на «Яндекс Маркете» выросло на 44% год к году.

Под маркой Tuvio «Яндекс» производит не только телевизоры, но и электрогрили, мясорубки, посудомоечные машины, кофеварки, кондиционеры, пылесосы, фены, стайлеры и другую технику.

В сентябре собственные бренды «Яндекс Маркета», в том числе Tuvio, были выделены в отдельное бизнес-направление — оно получило название «Яндекс Фабрика». Кроме техники, компания выпускает товары для отдыха на природе (Outstep ), детскую продукцию (Junion ) и прочее.

Фото на обложке: пресс-служба «Яндекс Фабрики»