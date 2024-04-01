«Яндекс Маркет» начал продавать детские товары под собственным брендом Junion Care

«Яндекс Маркет» запустил продажи детских товаров для ухода и гигиены собственного бренда Junion. Сейчас можно заказать подгузники и трусики Junion Care, в будущем линейка будет расширяться.
Товары Junion Care создаются при участии мам и с учетом их пожеланий, поясняют в компании. Например, для разработки подгузников «Маркет» провел количественные и качественные исследования.
Подгузники созданы с использованием специального абсорбента Sumitomo, сделанного по японским технологиям. Подгузники имеют двойные бортики для защиты от протечек, у них мягкая резинка и мягкий верхний слой, созданный по технологии hot wind.
И подгузники, и трусики Junion Care прошли необходимые испытания.
В будущем в линейке появятся ватные палочки и влажные салфетки. Также Junion Care планирует выпускать детское мыло и гель для купания, влажную туалетную бумагу и пеленки.
Как ранее писали СМИ, «Яндекс Маркет» решил выпускать одежду под собственными торговыми марками. Компания регистрирует бренды Tame, Muted и Humanform для детской и взрослой одежды в среднем ценовом сегменте.
Фото на обложке: «Яндекс Маркет»
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