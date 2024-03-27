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«Яндекс Маркет» будет выпускать взрослую и детскую одежду под своими брендами

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс Маркет» решил выпускать одежду под собственными торговыми марками. Компания регистрирует бренды Tame, Muted и Humanform для детской и взрослой одежды в среднем ценовом сегменте.

«Яндекс Маркет» будет выпускать взрослую и детскую одежду под своими брендами
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«Яндекс Маркет» намерен производить одежду «на мощностях разных фабрик и стран», например в Китае и Узбекистане, узнал «Коммерсантъ».

Запуск собственных fashion-брендов площадка связывает со стратегией расширения ассортимента. Компания развивает СТМ с 2021 года, но речь идет в том числе об электронике и бытовой технике —Tuvio, мебели — Pragma, детских товарах — Junion.

Собственные марки одежды развивают и другие онлайн-площадки: например, у Ozon появился бренд Hola, у «Самоката» — Arive, Lamoda планирует в апреле запустить Nume и Mademan.

Фото на обложке: Unsplash

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