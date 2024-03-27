«Яндекс Маркет» будет выпускать взрослую и детскую одежду под своими брендами

«Яндекс Маркет» решил выпускать одежду под собственными торговыми марками. Компания регистрирует бренды Tame, Muted и Humanform для детской и взрослой одежды в среднем ценовом сегменте.
«Яндекс Маркет» намерен производить одежду «на мощностях разных фабрик и стран», например в Китае и Узбекистане, узнал «Коммерсантъ».
Запуск собственных fashion-брендов площадка связывает со стратегией расширения ассортимента. Компания развивает СТМ с 2021 года, но речь идет в том числе об электронике и бытовой технике —Tuvio, мебели — Pragma, детских товарах — Junion.
Собственные марки одежды развивают и другие онлайн-площадки: например, у Ozon появился бренд Hola, у «Самоката» — Arive, Lamoda планирует в апреле запустить Nume и Mademan.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Жители США не смогли купить сумки Birkin — теперь Hermès грозит суд
- 2 «Бойкое место»: зачем малому бизнесу идти в торговые центры и как это сделать
- 3 Как бренду детской одежды увеличить продажи на Wildberries с помощью «VK Рекламы»
- 4 Не только Ekonika: 10 российских брендов обуви
- 5 «Наша косметика стоит в “Золотом яблоке”»: как бренду выйти на федеральный уровень и повторить этот опыт
ВОЗМОЖНОСТИ
27 марта 2024
27 марта 2024
29 марта 2024