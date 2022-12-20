«Яндекс.Маркет» запустил продажи техники собственной торговой марки

Для клиентов «Яндекс.Маркета» стала доступна техника его собственной торговой марки Tuvio, рассказали в пресс-службе маркетплейса.
На площадке уже можно купить телевизор с диагональю 43 дюйма, а до конца года ассортимент пополнят телевизоры с диагональю 32 дюйма. В компании также анонсировали запуск продаж холодильников, стиральных машин и микроволновых мечей марки Tuvio.
Телевизор Tuvio с диагональю 43 дюйма имеет разрешение 4K Ultra HD и увеличенную яркость 260 кд/ кв. м. Его стандартная цена — 19 900 рублей, а во время новогодней распродажи на площадке его цена будет достигать 14 990 рублей.
Модель с диагональю 32 дюйма имеет разрешение Full HD и увеличенную яркость, цена составляет 14 990 рублей, но на время распродажи стоимость снизится до 10 990 рублей.
Летом «Яндекс» подал заявки на регистрацию двух собственных торговых марок — Vionic и Tuvio. Тогда в числе товаров, для которых может использоваться бренд Vionic, был указан шлем виртуальной реальности и перчатки для него.
Фото на обложке: Пресс-служба «Яндекс.Маркета»
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