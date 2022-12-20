Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Маркет» запустил продажи техники собственной торговой марки

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Для клиентов «Яндекс.Маркета» стала доступна техника его собственной торговой марки Tuvio, рассказали в пресс-службе маркетплейса.

«Яндекс.Маркет» запустил продажи техники собственной торговой марки

На площадке уже можно купить телевизор с диагональю 43 дюйма, а до конца года ассортимент пополнят телевизоры с диагональю 32 дюйма. В компании также анонсировали запуск продаж холодильников, стиральных машин и микроволновых мечей марки Tuvio.

Телевизор Tuvio с диагональю 43 дюйма имеет разрешение 4K Ultra HD и увеличенную яркость 260 кд/ кв. м. Его стандартная цена — 19 900 рублей, а во время новогодней распродажи на площадке его цена будет достигать 14 990 рублей.

Модель с диагональю 32 дюйма имеет разрешение Full HD и увеличенную яркость, цена составляет 14 990 рублей, но на время распродажи стоимость снизится до 10 990 рублей.

Летом «Яндекс» подал заявки на регистрацию двух собственных торговых марок — Vionic и Tuvio. Тогда в числе товаров, для которых может использоваться бренд Vionic, был указан шлем виртуальной реальности и перчатки для него.

RB рекомендует лучших поставщиков цифровых решений для вашего бизнеса — по ссылке

Фото на обложке: Пресс-служба «Яндекс.Маркета»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Ценообразование на маркетплейсах: из чего складывается цена и как рассчитать прибыль при размещении
  2. 2 Бытовая техника и электроника: что сейчас выгодно продавать на маркетплейсах
  3. 3 Пониженная комиссия и бесплатное хранение: как маркетплейсы сейчас поддерживают селлеров
  4. 4 Продвижение на «Яндекс.Маркете»: полезные инструменты
  5. 5 Электронная кожа станет основой носимых устройств будущего
МегаФон
Помогает компаниям замещать IT-решения зарубежных поставщиков российскими
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

26 декабря 2022

Goznak Startup Lab

26 декабря 2022

«Безопасный интернет»

30 декабря 2022

Softlanding Program

Все ВОЗМОЖНОСТИ