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«Яндекс» решил зарегистрировать две марки для торговли электроники

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс» подал две заявки на регистрацию собственных марок для торговли электроникой и бытовой техникой — Vionic и Tuvio. В списке товаров холодильники, стиральные машины и чайники, роботы-пылесосы, кофемашины, микроволновки, а также машины для изготовления сосисок и аппараты для производства газировки.

«Яндекс» решил зарегистрировать две марки для торговли электроники

 Среди товаров, для которых может использоваться бренд Vionic, указан шлем виртуальной реальности и перчатки для него. Обе заявки находятся на рассмотрении Роспатента, заметили «Ведомости».

Представитель «Яндекс. Маркета» подтвердил RB, что компания подала документы на регистрацию двух брендов. Это связано с планами по развитию СТМ электроники и бытовой техники. В дальнейшем под Vionic и Tuvio могут продавать холодильники, стиральные машины и чайники.

Весной «Яндекс. Маркет» уже начал выпускать аксессуары для смартфонов под собственным брендом Commo. Сейчас пользователи могут заказать сетевые зарядные устройства и кабели, скоро на сервисе появятся и другие аксессуары. Gолучить товары Commo можно будет в любом регионе России. 

Фото на обложке: Unsplash

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