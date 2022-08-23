«Яндекс» решил зарегистрировать две марки для торговли электроники

«Яндекс» подал две заявки на регистрацию собственных марок для торговли электроникой и бытовой техникой — Vionic и Tuvio. В списке товаров холодильники, стиральные машины и чайники, роботы-пылесосы, кофемашины, микроволновки, а также машины для изготовления сосисок и аппараты для производства газировки.
Среди товаров, для которых может использоваться бренд Vionic, указан шлем виртуальной реальности и перчатки для него. Обе заявки находятся на рассмотрении Роспатента, заметили «Ведомости».
Представитель «Яндекс. Маркета» подтвердил RB, что компания подала документы на регистрацию двух брендов. Это связано с планами по развитию СТМ электроники и бытовой техники. В дальнейшем под Vionic и Tuvio могут продавать холодильники, стиральные машины и чайники.
Весной «Яндекс. Маркет» уже начал выпускать аксессуары для смартфонов под собственным брендом Commo. Сейчас пользователи могут заказать сетевые зарядные устройства и кабели, скоро на сервисе появятся и другие аксессуары. Gолучить товары Commo можно будет в любом регионе России.
Фото на обложке: Unsplash
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