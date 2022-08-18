«Яндекс.Маркет» представил линейку детских товаров под собственным брендом Junion

«Яндекс.Маркет» начал продавать автокресла для детей и товары для творчества под собственной торговой маркой Junion. О регистрации этого бренда RB.RU рассказывал в декабре.
До конца года на маркетплейсе появятся и другие товары — стульчики для кормления, мягкие шезлонги для новорожденных, манежи, товары для спорта и игрушки, сообщил представитель «Яндекса».
Команда сервиса разрабатывает товары сама и контролирует производственный цикл на всех этапах, уверяет «Маркет». Так, автокресла соответствуют российским и международным стандартам безопасности ECE R44. Товары Junion выпускают как российские, так и зарубежные фабрики.
Сейчас у нового бренда представлено три линейки товаров:
- Все необходимое для передвижения и кормления ребенка: автокресла, люльки, бустеры, стульчики для кормления и другие товары.
- Junion Sport: трехколесные велосипеды, беговелы, самокаты.
- Junion Creative: картины по номерам, наборы для лепки и рисования и другие товары для творчества и хобби.
В дальнейшем площадка планирует расширять ассортимент Junion в рамках уже существующих линеек, а также создавать новые.
Развивать собственные торговые марки «Яндекс.Маркет» начал осенью 2021 года. Под маркой «Кстати, на Маркете» сервис продает орехи, зефир, готовые мюсли и другие продукты, под брендом Commo — аксессуары для смартфонов, под брендом Lapsville маркетплейс будет развивать торговую марку товаров для животных.
Фото на обложке и в тексте: «Яндекс.Маркет»
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20 августа 2022