«Яндекс» выходит на рынок рекламы в Smart TV

«Яндекс» начал размещать рекламу в Smart TV, расширяя свое присутствие на рекламном рынке. Об этом Русбейс рассказали в компании. Она рассчитывает, что большой формат изображения и включенный звук обеспечат высокую заметность рекламных сообщений.

Рекламодатели «Директа» теперь могут запускать кампании в видеоконтенте, который просматривается на умных телевизорах. Видеореклама размещается через аукционную модель, что позволяет гибко управлять бюджетом и настраивать таргетинг. В тестовом режиме доступны инструменты для анализа эффективности кампаний, включая изменение числа поисковых запросов и визитов на сайт.

В «Яндексе» видят большой потенциал в развитии Smart TV. У него молодая платежеспособная аудитория, которая почти не пересекается с классическим ТВ, отметила Елизавета Смирнова, руководитель медийных проектов «Яндекс Рекламы». В 2025 году компания планирует расширять инвентарь и подключать новых партнеров, добавляя новые форматы взаимодействия с рекламой.

Реклама будет показываться в устройствах с операционной системой YaOS, приложении «Кинопоиска», телеканалах и онлайн-кинотеатрах. Также «Яндекс» запускает баннерный формат — ТВ-билборд — для устройств с YaOS.

На днях «Яндекс» объявил о партнерстве с «Магнитом», которое позволит рекламодателям «Яндекс.Директ» размещать цифровую наружную рекламу на экранах в витринах магазинов.

Фото на обложке: Paolo De Gasperis / Shutterstock / FOTODOM