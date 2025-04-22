«Яндекс» и «Магнит» запустят цифровую наружную рекламу в витринах магазинов
«Яндекс» и розничная сеть «Магнит» объявили о партнерстве, которое позволит рекламодателям «Яндекс.Директ» размещать цифровую наружную рекламу на экранах в витринах магазинов. Об этом Русбейс сообщили в пресс-службе «Яндекса».
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На первом этапе к проекту подключены 338 фасадных экранов в магазинах формата «Магнит у дома» в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем сотрудничество планируется расширить.
Медиасеть «Магнита» насчитывает более 8 тыс. цифровых экранов по всей России, что обеспечивает высокий охват аудитории. Реклама будет показываться на экранах, направленных на улицу, что делает ее доступной для проходящих мимо людей.
Стоимость размещения рассчитывается за 1 тыс. контактов в реальном времени (rtOTS), что позволяет рекламодателям платить только за фактически увидевших ролик пользователей. Технологии «Яндекса» также дают возможность анализировать аудиторию по полу, возрасту и доходу.
До конца 2025 года запуск наружной рекламы станет доступным в интерфейсе «Яндекс.Директ». На этапе тестирования рекламодатели могут подать заявку через персонального менеджера.
- В прошлом году «Магнит» начал ребрендинг купленного маркетплейса KazanExpress. Компания сообщала, что сайт, приложение, пункты выдачи заказов и другие элементы инфраструктуры KazanExpress будут функционировать в едином стиле под брендом «Магнит Маркет».
Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock / FOTODOM
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