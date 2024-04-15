«Магнит» начал ребрендинг купленного маркетплейса KazanExpress

«Магнит» разработал концепцию и визуальное оформление для бренда «Магнит Маркет» — этот маркетплейс компания развивает на базе приобретенной онлайн-площадки KazanExpress. Об этом говорится в сообщении ритейлера.

Сайт, приложение, пункты выдачи заказов (ПВЗ) и другие элементы инфраструктуры KazanExpress будут функционировать в едином стиле под брендом «Магнит Маркет».

В основу айдентики бренда заложили идею движения и скорости.

В логотипе «Магнит Маркета» использован насыщенный коралловый цвет, который делает отсылку к фирменному красному цвету «Магнита», но при этом выделяет бренд маркетплейса. Эту же задачу выполняет уникальный шрифт. Дополнительные цвета — желтый, белый и графитовый — вместе с коралловым создают сочетание, которое позволяет отличить бренд от конкурентов.

В визуальном оформлении также использованы сигнальные иконки, которые отражают идею навигатора для покупателей.

Процесс ребрендинга KazanExpress состоится в несколько этапов. Элементы фирменного стиля «Магнит Маркета» появятся в оформлении сайта и приложения. Затем будет запущен новый сайт «Магнит Маркета» и появится возможность сделать заказ на маркетплейсе в приложении «Магнита».

Новые ПВЗ будут открываться в соответствии с новым дизайном. Элементы фирменного стиля бренда также появятся я на униформе персонала ПВЗ, в оформлении внутренних сервисов и автопарка маркетплейса.

Концепция и визуальное оформление бренда «Магнит Маркет» разработаны вместе с брендинговым агентством LINII.

«Магнит» купил KazanExpress в ноябре 2023 года и запустил на ее основе собственный маркетплейс «Магнит Маркет». В феврале ритейлер возобновил регистрацию на площадке новых селлеров, в марте — начал открывать ПВЗ в магазинах розничной сети «Магнит».

Фото: «Магнит»