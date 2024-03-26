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В Москве открылись первые пункты выдачи маркетплейса «Магнит Маркет»

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Москве открылись первые пункты выдачи маркетплейса «Магнит Маркет» – бывшего KazanExpress. Они работают на базе магазинов «Магнит», заказ можно забрать у кассира.

В Москве открылись первые пункты выдачи маркетплейса «Магнит Маркет»
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Первые пункты выдачи заказов маркетплейса «Магнит Маркет» (бывший KazanExpress) открылись в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал PIM Solutions. RB.RU обратился в пресс-службу «Магнит Маркет» за комментарием, но на момент публикации не получил ответа.

По информации канала, в Москве открыты 10 пунктов выдачи заказов. Территориально они располагаются на северо-западе столицы. ПВЗ работают на базе магазинов сети «Магнит», заказ можно забрать у кассира.

«Магнит» закрыл сделку по покупке KazanExpress в ноябре 2023 года. В феврале 2024 года компания начала регистрировать продавцов на площадке. Тогда же маркетплейс возглавил экс-директор по данным «Яндекс Лавки» Константин Измайлов.

Фото на обложке: Galina-Photo / Shutterstock

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