В Москве открылись первые пункты выдачи маркетплейса «Магнит Маркет» – бывшего KazanExpress. Они работают на базе магазинов «Магнит», заказ можно забрать у кассира.

Первые пункты выдачи заказов маркетплейса «Магнит Маркет» (бывший KazanExpress) открылись в Москве. Об этом сообщил телеграм-канал PIM Solutions. RB.RU обратился в пресс-службу «Магнит Маркет» за комментарием, но на момент публикации не получил ответа.

По информации канала, в Москве открыты 10 пунктов выдачи заказов. Территориально они располагаются на северо-западе столицы. ПВЗ работают на базе магазинов сети «Магнит», заказ можно забрать у кассира.

«Магнит» закрыл сделку по покупке KazanExpress в ноябре 2023 года. В феврале 2024 года компания начала регистрировать продавцов на площадке. Тогда же маркетплейс возглавил экс-директор по данным «Яндекс Лавки» Константин Измайлов.

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