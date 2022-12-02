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Новый бренд Baskin Robbins, владельцы компьютеров смогут заработать на геймерах: главное 2 декабря

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Производитель Baskin Robbins в России зарегистрирует новый бренд, доля дружественных валют в расчетах выросла в два раза, профицит сотрудников в общепите и другие новости 2 декабря — в дайджесте RB.RU.

Новый бренд Baskin Robbins, владельцы компьютеров смогут заработать на геймерах: главное 2 декабря

Финансы

  • Российские брокеры один за другим направляют в европейские регуляторы заявки на разблокировку активов своих клиентов: это уже сделали «Тинькофф инвестиции», «БКС мир инвестиций» и «Инвестиционная палата». Разблокировка бумаг подразумевает возможность их перевода из санкционного НРД в другие безопасные места хранения.
  • Доля дружественных валют в расчетах выросла в два раза с начала года. Регуляторы начали выстраивать новую инфраструктуру платежей.

Бизнес

  • Российский производитель Baskin Robbins зарегистрирует новый бренд BRandICE. Это может быть связано с утратой права на использование бренда Baskin Robbins.
  • На рынке общепита после ухода иностранных компаний образовался профицит сотрудников. В январе-октябре число соискателей в этой сфере выросло на 47% год к году, достигнув рекордных 269 тыс. человек.
  • Владельцы компьютеров смогут заработать на геймерах. Для этого им придется сдавать в аренду мощности своей техники.
  • Татарская ICL запустит производство материнских плат в 2023 году. Платы будут совместимы с отечественными процессорами «Байкал» и «Эльбрус».

Телеком

  • В ноябре специалисты по кибербезопасности зафиксировали резкий рост активности интернет-ботов. В первую очередь их атакам подверглись маркетплейсы, где весь месяц шли распродажи. Пользователям такая активность ботов может помешать совершать покупки, а для незащищенных ресурсов магазинов исказит статистику реальной посещаемости и повлияет на позиции ресурса в поисковой выдаче.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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