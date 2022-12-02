Новый бренд Baskin Robbins, владельцы компьютеров смогут заработать на геймерах: главное 2 декабря

Карина Пардаева
Производитель Baskin Robbins в России зарегистрирует новый бренд, доля дружественных валют в расчетах выросла в два раза, профицит сотрудников в общепите и другие новости 2 декабря — в дайджесте RB.RU.
Новый бренд Baskin Robbins, владельцы компьютеров смогут заработать на геймерах: главное 2 декабряКарина Пардаева
Финансы
- Российские брокеры один за другим направляют в европейские регуляторы заявки на разблокировку активов своих клиентов: это уже сделали «Тинькофф инвестиции», «БКС мир инвестиций» и «Инвестиционная палата». Разблокировка бумаг подразумевает возможность их перевода из санкционного НРД в другие безопасные места хранения.
- Доля дружественных валют в расчетах выросла в два раза с начала года. Регуляторы начали выстраивать новую инфраструктуру платежей.
Бизнес
- Российский производитель Baskin Robbins зарегистрирует новый бренд BRandICE. Это может быть связано с утратой права на использование бренда Baskin Robbins.
- На рынке общепита после ухода иностранных компаний образовался профицит сотрудников. В январе-октябре число соискателей в этой сфере выросло на 47% год к году, достигнув рекордных 269 тыс. человек.
- Владельцы компьютеров смогут заработать на геймерах. Для этого им придется сдавать в аренду мощности своей техники.
- Татарская ICL запустит производство материнских плат в 2023 году. Платы будут совместимы с отечественными процессорами «Байкал» и «Эльбрус».
Телеком
- В ноябре специалисты по кибербезопасности зафиксировали резкий рост активности интернет-ботов. В первую очередь их атакам подверглись маркетплейсы, где весь месяц шли распродажи. Пользователям такая активность ботов может помешать совершать покупки, а для незащищенных ресурсов магазинов исказит статистику реальной посещаемости и повлияет на позиции ресурса в поисковой выдаче.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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