Производитель Baskin Robbins в России зарегистрирует новый бренд, доля дружественных валют в расчетах выросла в два раза, профицит сотрудников в общепите и другие новости 2 декабря — в дайджесте RB.RU.

Новый бренд Baskin Robbins, владельцы компьютеров смогут заработать на геймерах: главное 2 декабря