Число соискателей в сфере общепита выросло почти на 50%

На рынке общепита после ухода иностранных компаний образовался профицит сотрудников. В январе-октябре число соискателей в этой сфере выросло на 47% год к году, достигнув рекордных 269 тыс. человек.

Переток кадров также мог произойти из других сфер: например, часть из 10 тыс. уволенных сотрудников закрывшихся магазинов IKEA начали искать работу в ресторанном бизнесе, передает «Коммерсантъ».

Президент Федерации отельеров и рестораторов Игорь Бухаров, бренд-директор сети «Перчини» Елена Носова и руководитель отдела подбора персонала ГК «Шоколадница» Милена Акопян подтверждают, что в 2022 году наблюдается серьезный приток соискателей. При этом глава сети Gagawa Ленар Кутлин отметил, что несмотря на увеличение конкуренции на рынке труда, затратные ожидания соискателей выше, чем были прежде, из-за роста цен на товары и услуги.

Представители рынка не ждут изменения ситуации в ближайшем будущем: многим из них самим приходится снижать темы развития бизнеса.

С начала частичной мобилизации Россию покинули примерно 700 тыс. граждан, что сразу отразилось на посещаемости и выручке ресторанного бизнеса. Например, выручка московских заведений только за первую неделю — 21-28 сентября — снизилась на 18%, число заказов — на 17%.

В октябре RB.RU выяснил, как именно частичная мобилизация затронула сферу общественного питания, опросив представителей этой сферы. Большинство опрошенных редакцией рестораторов отметили, что каких-либо катастрофических последствий после мобилизации отрасль пока не испытывает. Чтобы оценить весь масштаб, должно пройти больше времени, отметили представители сферы.

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