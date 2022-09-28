Выручка московских ресторанов на фоне частичной мобилизации снизилась на 18%

Московские рестораны на фоне частичной мобилизации потеряли посетителей и выручку. За неделю выручка снизилась на 18%, число заказов — на 17%. Многие заведения сообщили о более серьезной просадке — до 50%.
Клиенты стали корректировать свое потребительское поведение в том числе на фоне мобилизации: кто-то покинул страну, еще часть решила отложить походы в рестораны из-за стресса, пишет «Коммерсантъ».
Рестораторы не ждут улучшения ситуации. Для сохранения бизнеса они намерены сокращать количество смен персонала и договариваться с собственниками помещений о снижении арендных платежей. Часть заведений может закрыться из-за мобилизации шеф-поваров и сушефов.
- Президент России Владимир Путин 21 сентября поддержал предложение Минобороны о проведении в России частичной военной мобилизации. Ведомство тогда сообщило, что планируется призыв 300 тыс. человек.
- После этого российский бизнес начал готовиться к возможной мобилизации сотрудников и просить об отсрочке профильные министерства.
Фото на обложке: Wirestock Creators /
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