Российский бизнес начал подготовку к мобилизации — часть надеется получить бронь для сотрудников

Российский бизнес начал готовиться к возможной мобилизации сотрудников. Большинство предприятий сейчас интересуется тем, в какой степени они могут рассчитывать на бронь для сотрудников (запрет призыва), пишет «Коммерсантъ».

Компании создают списки тех, кто может быть мобилизован, и пытаются в своих курирующих министерствах прояснить, насколько возможна бронь. С этим вопросом бизнес обращается и в профильные отраслевые ассоциации, объясняя собственную социальную или стратегическую значимость.

Промышленные и энергетические компании , по словам источников «Ъ», сразу после выступления президента начали формировать списки сотрудников, которые подлежат мобилизации. Некоторые крупные компании создают специальные мобилизационные отделы. Часть энергетических и нефтегазовых предприятий рассчитывают получить бронь для своих работников, учитывая стратегический характер предприятий, на которых они задействованы.

, по словам источников «Ъ», сразу после выступления президента начали формировать списки сотрудников, которые подлежат мобилизации. Некоторые крупные компании создают специальные мобилизационные отделы. Часть энергетических и нефтегазовых предприятий рассчитывают получить бронь для своих работников, учитывая стратегический характер предприятий, на которых они задействованы. В авиаперевозки исторически многие пилоты приходят из военной авиации. В одной из крупных авиакомпаний «в штате пилотов нарастает сильная обеспокоенность по поводу возможного призыва», сообщают собеседники издания. По оценке представителя другой авиакомпании, в штате перевозчика около 40% пилотов подпадают под призыв.

исторически многие пилоты приходят из военной авиации. В одной из крупных авиакомпаний «в штате пилотов нарастает сильная обеспокоенность по поводу возможного призыва», сообщают собеседники издания. По оценке представителя другой авиакомпании, в штате перевозчика около 40% пилотов подпадают под призыв. Фармацевтическая отрасль ожидает, что «по крайней мере в первую волну» мобилизация не коснется системообразующих предприятий, и надеется получить бронь. Фармпредприятия, по словам источника, выполняют «социально значимую функцию, выпуская жизненно важную продукцию, поэтому отрасль не должна стоять в первых рядах по приоритетности призыва».

ожидает, что «по крайней мере в первую волну» мобилизация не коснется системообразующих предприятий, и надеется получить бронь. Фармпредприятия, по словам источника, выполняют «социально значимую функцию, выпуская жизненно важную продукцию, поэтому отрасль не должна стоять в первых рядах по приоритетности призыва». Как минимум один агрохолдинг получил обращение от местных властей с требованием обеспечить явку работников в военкоматы для уточнения данных воинского учета. На фоне начала осеннего сева озимых зерновых культур уход части работников может стать проблемой.

получил обращение от местных властей с требованием обеспечить явку работников в военкоматы для уточнения данных воинского учета. На фоне начала осеннего сева озимых зерновых культур уход части работников может стать проблемой. В банках в целом «не ожидают исключений», так как подавляющее большинство сотрудников банков имеют высшее образование. По мнению источников газеты на рынке, освобождение могут получить «только банки, связанные с ОПК, однако никто афишировать такое не будет».

в целом «не ожидают исключений», так как подавляющее большинство сотрудников банков имеют высшее образование. По мнению источников газеты на рынке, освобождение могут получить «только банки, связанные с ОПК, однако никто афишировать такое не будет». Отраслевые консорциумы и ассоциации IT-рынка не просто ждут разъяснений, но сами готовят предложения и вопросы Минцифры и Минпромторгу о том, можно ли сделать исключение для их специалистов в части мобилизации.

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