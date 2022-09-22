Российский бизнес начал подготовку к мобилизации — часть надеется получить бронь для сотрудников

Российский бизнес начал готовиться к возможной мобилизации сотрудников. Большинство предприятий сейчас интересуется тем, в какой степени они могут рассчитывать на бронь для сотрудников (запрет призыва), пишет «Коммерсантъ».
Компании создают списки тех, кто может быть мобилизован, и пытаются в своих курирующих министерствах прояснить, насколько возможна бронь. С этим вопросом бизнес обращается и в профильные отраслевые ассоциации, объясняя собственную социальную или стратегическую значимость.
- Промышленные и энергетические компании, по словам источников «Ъ», сразу после выступления президента начали формировать списки сотрудников, которые подлежат мобилизации. Некоторые крупные компании создают специальные мобилизационные отделы. Часть энергетических и нефтегазовых предприятий рассчитывают получить бронь для своих работников, учитывая стратегический характер предприятий, на которых они задействованы.
- В авиаперевозки исторически многие пилоты приходят из военной авиации. В одной из крупных авиакомпаний «в штате пилотов нарастает сильная обеспокоенность по поводу возможного призыва», сообщают собеседники издания. По оценке представителя другой авиакомпании, в штате перевозчика около 40% пилотов подпадают под призыв.
- Фармацевтическая отрасль ожидает, что «по крайней мере в первую волну» мобилизация не коснется системообразующих предприятий, и надеется получить бронь. Фармпредприятия, по словам источника, выполняют «социально значимую функцию, выпуская жизненно важную продукцию, поэтому отрасль не должна стоять в первых рядах по приоритетности призыва».
- Как минимум один агрохолдинг получил обращение от местных властей с требованием обеспечить явку работников в военкоматы для уточнения данных воинского учета. На фоне начала осеннего сева озимых зерновых культур уход части работников может стать проблемой.
- В банках в целом «не ожидают исключений», так как подавляющее большинство сотрудников банков имеют высшее образование. По мнению источников газеты на рынке, освобождение могут получить «только банки, связанные с ОПК, однако никто афишировать такое не будет».
- Отраслевые консорциумы и ассоциации IT-рынка не просто ждут разъяснений, но сами готовят предложения и вопросы Минцифры и Минпромторгу о том, можно ли сделать исключение для их специалистов в части мобилизации.
Фото на обложке: Unsplash
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