В «Яндекс Еде» появился помощник на базе ИИ
В сервисе «Яндекс Еда» появился ассистент на базе искусственного интеллекта (ИИ) ― «Еда AI», помогающий пользователям выбирать рестораны, бронировать столы и заказывать доставку. Об этом Русбейс рассказали в компании.
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AI-ассистент предлагает персонализированные подборки под разные ситуации — от семейного ужина до вечеринки с друзьями. Он учитывает район, уровень цен, кухню и даже наличие детской комнаты.
Как работает помощник? «Еда AI» работает на базе нейросети YandexGPT 5 Pro и RAG-платформы, которая анализирует запрос, дополняя ответ релевантными данными. Ассистент опирается на обновляемую базу ресторанов, отзывы пользователей и материалы «Открытой кухни» — медиа сервиса.
География и перспективы?. Пока он доступен только в Москве, но в будущем появится и в других городах. Сейчас ассистент работает в бета-режиме. В дальнейшем «Еда AI» научится помогать с заказом продуктов для конкретных рецептов.
- Ранее подобные функции «Яндекс» внедрил в «Маркете» и «Лавке». Например, в последней — в середине мая. Ее ассистент призван облегчить процесс выбора товаров для пользователей.
Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock / FOTODOM
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