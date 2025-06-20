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В «Яндекс Еде» появился помощник на базе ИИ

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Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

В сервисе «Яндекс Еда» появился ассистент на базе искусственного интеллекта (ИИ) «Еда AI», помогающий пользователям выбирать рестораны, бронировать столы и заказывать доставку. Об этом Русбейс рассказали в компании.

В «Яндекс Еде» появился помощник на базе ИИ
  1. Новости

AI-ассистент предлагает персонализированные подборки под разные ситуации — от семейного ужина до вечеринки с друзьями. Он учитывает район, уровень цен, кухню и даже наличие детской комнаты.

Как работает помощник? «Еда AI» работает на базе нейросети YandexGPT 5 Pro и RAG-платформы, которая анализирует запрос, дополняя ответ релевантными данными. Ассистент опирается на обновляемую базу ресторанов, отзывы пользователей и материалы «Открытой кухни» — медиа сервиса.

География и перспективы?. Пока он доступен только в Москве, но в будущем появится и в других городах. Сейчас ассистент работает в бета-режиме. В дальнейшем «Еда AI» научится помогать с заказом продуктов для конкретных рецептов.

  • Ранее подобные функции «Яндекс» внедрил в «Маркете» и «Лавке». Например, в последней — в середине мая. Ее ассистент призван облегчить процесс выбора товаров для пользователей.

Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock / FOTODOM

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