«Яндекс Лавка» внедрила в приложения AI-ассистент

В «Яндекс Лавке» появился AI-ассистент, призванный облегчить процесс выбора товаров для пользователей. Об этом Русбейс сообщили в компании.

Функция доступна в приложениях всех платформ и предлагает мгновенные ответы на вопросы о товарах, а также помощь в покупке необходимых продуктов для различных ситуаций, от просмотра фильма до пикника с друзьями. Ассистент готов ответить даже на нестандартные вопросы. Например, он сможет подсказать, чем накормить хомяка, предложив безопасные продукты и советуя проконсультироваться с ветеринаром.

Работа ассистента основана на нейросети YandexGPT 5 Pro. Пользователи могут либо выбрать одну из предложенных подсказок, либо задать свой вопрос в текстовом поле. При желании можно запросить альтернативные рекомендации, что способствует улучшению качества ответов, поскольку покупатели могут оценить предложенные варианты и помочь системе в обучении, отметили в компании.

В данный момент запущена первая версия системы, и в дальнейшем планируется расширение функционала, включая запуск аналогичных сервисов в других продуктах «Яндекса», таких как «Яндекс Еда».

В апреле AI-ассистент был внедрен в «Яндекс Маркете», что подтверждает стремление компании интегрировать технологии искусственного интеллекта в свои сервисы. Эта инновация значительно улучшит процесс покупки товаров, позволяя пользователям находить и сравнивать изделия, не обращаясь к сторонним источникам, объяснили в «Яндексе».

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