«Яндекс Маркет» запустил в приложении чат с ассистентом на базе ИИ

Преимущества. Эта инновация значительно улучшит процесс покупки товаров, позволяя пользователям находить и сравнивать изделия, не обращаясь к сторонним источникам. С помощью AI-ассистента покупатели смогут быстро разобраться в характеристиках и преимуществах товаров, что особенно актуально для более сложных категорий, например, техники, уточнили в пресс-службе.

Принцип работы. Ассистент работает на базе нейросети YandexGPT 5 Pro и уже обучен на обширных данных о товарах, включая отзывы. Он предлагает персонализированные рекомендации, а пользователи могут оценивать качество ответов с помощью лайков и дизлайков. Клиенты могут задавать вопросы о различных товарах, от бытовой техники до спортивного инвентаря, и получать актуальные советы.

Планы. В будущем «Яндекс» планирует расширить функционал ассистента, который сможет не только отвечать на запросы, но и решать другие задачи, от обращения в службу поддержки до организации школьных сборов. Кроме того, в планах компании запуск аналогичных AI-ассистентов в других своих сервисах электронной коммерции, включая «Еду» и «Лавку».

В начале марта «Яндекс» запустил бесплатных ИИ-помощников для преподавателей. Линийку запустило «Яндекс. Образование». В компании сообщили, что инструменты помогут подготовить обучающие материалы, оценить знания студентов и проверить, использовали ли они нейросети при выполнении заданий.

Фото на обложке: Natasha Zakharova / Shutterstock / FOTODOM