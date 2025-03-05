«Яндекс» запустил бесплатных ИИ-помощников для преподавателей

«Яндекс Образование» представило бесплатную линейку помощников для преподавателей на основе ИИ-модели YandexGPT. Эти инструменты помогут подготовить обучающие материалы, оценить знания студентов и проверить, использовали ли они нейросети при выполнении заданий, рассказали Русбейс в пресс-службе компании.

Что умеют ИИ-помощники? В линейку вошли три ИИ-помощника — «Нейроквизы», «Нейродетектор» и инструмент для учителей информатики. Первый может автоматически создавать проверочные тесты за несколько минут, а второй способен проверять письменные работы, в том числе эссе и рефераты.

В свою очередь, помощник для учителей информатики помогает составлять планы уроков, подбирать индивидуальные задания разного уровня сложности и объяснять сложные термины простым языком. Также сервис анализирует код учеников, указывает на ошибки и разбирает решения, уточнили в «Яндексе».

Как воспользоваться инструментами? «Нейроквизы» и «Нейродетектор» доступны в личном кабинете на сайте «Яндекс Образования». Помощником для учителей информатики можно воспользоваться в «Яндекс Учебнике». В компании отметили, что новые инструменты дополнили линейку ИИ-решений «Яндекса» для обучения.

Сократите рутину и узнайте, как заменить маркетолога и менеджера по продажам с помощью ИИ

В декабре 2024 года «Яндекс» и МФТИ научили YandexGPT проверять ответы онлайн-этапа школьной олимпиады «Турнир Ломоносова». Нейросеть впервые оценила 35 тыс. работ по физике, химии и астрономии, сократив время проверки с трех месяцев до одного.

В конце 2023 года «Яндекс» попал в список мировых лидеров в сфере развития искусственного интеллекта. Перечень был опубликован Массачусетским технологическим институтом (MIT) совместно с научно-исследовательским институтом Epoch AI.

Фото на обложке: Maria Sbytova / Shutterstock / FOTODOM