Власти сократили планы по льготной IT-ипотеке в два раза

Российские власти решили снизить охват в рамках программы IT-ипотеки в два раза, следует из документа, размещенного на портале правовой информации.
Программу льготной IT-ипотеки запустили в конце мая, на старте планировалось предоставить особые условия 10 тыс. работников сферы. Теперь охват программы сократился до 5 тыс. человек.
В распоряжении с подписью российского премьера Михаила Мишустина отмечается, что деньги на субсидирование программы выделяются, «имея в виду улучшение жилищных условий в 2022 году не менее чем 5 тыс. граждан Российской Федерации — работников организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий».
В документе также сказано, что на реализацию программы «Дом.РФ» получит 500 млн рублей. Ранее правительство собиралось направить 1,5 млрд рублей, но в сентябре сумму пришлось снизить.
Претендовать на льготную IT-ипотеку могут специалисты от 22 до 44 лет. Обязательным условием является трудоустройство в компании, находящейся в реестре Минцифры.
В сентябре крупные банки сообщили об снижении интереса к программе. По мнению экспертов, это связано с завышенными требованиями к заемщикам и их работодателям.
Фото на обложке: 88studio /
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