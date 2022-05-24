Российским IT-специалистам начали выдавать льготную ипотеку

В России официально стартовала программа льготной ипотеки для IT-специалистов. Первый кредит в размере 10 млн рублей на покупку квартиры в новостройке взял житель Екатеринбурга.

Банк «Дом.рф» сообщил о выдаче первого ипотечного кредита по программе льготной ипотеки для IT-специалистов. Согласно релизу банка, ипотеку на покупку квартиры в новостройке взял айтишник из Екатеринбурга. Размер кредита составил 10 млн рублей.

Льготную ипотеку для IT-специалистов в России выдают по ставке от 4,3% годовых, а максимальная сумма кредита ограничена 18 млн рублей для городов с населением более миллиона человек и 9 млн рублей для остальных городов.

Претендовать на такую форму ипотечного кредитования могут только сотрудники аккредитованных правительством IT-компаний. Купить жилье можно как в новостройке, так и на вторичном рынке.

Власти рассчитывают, что до конца 2024 года по программе льготной IT-ипотеки будет выдано около 50 тысяч кредитов на общую сумму 240 млрд рублей.

В конце апреля в России начали выдавать ипотеку по льготной ставке для малого бизнеса. Максимальная сумма займа составляет 100 млн рублей, а ставка кредитования – 6,5% годовых.

18 мая стало известно об увеличении максимальной суммы по программе всероссийской льготной ипотеки. Для столичных регионов (Москва, Московская область, Петербург, Ленобласть) лимит подняли с 12 млн рублей до 30 млн рублей. Для остальных регионов России – с 6 млн рублей до 15 млн рублей.

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