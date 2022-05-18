В России кратно увеличили размер кредита по льготной ипотеке

Максимальный размер кредита по льготной ипотеке кратно увеличили. Например, для столичных регионов он составит 30 млн рублей вместо 12 млн рублей, как было ранее. Сделано это было для того, чтобы люди не ограничивались суммами и имели больше возможностей в выборе жилья, отметил глава правительства.

Об увеличении максимальной суммы кредита по льготной и семейной ипотекам сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

«Несмотря на внешнее давление на Россию и непростую экономическую ситуацию, мы сохраняем все возможности, чтобы люди и дальше улучшали свои жилищные условия», – отметил премьер-министр.

Для столичных регионов (Москва, Московская область, Петербург, Ленобласть) лимит подняли с 12 млн рублей до 30 млн рублей. Для остальных регионов России – с 6 млн рублей до 15 млн рублей.

«Банкам, которые выдают такие кредиты, ставка в пределах льготного лимита будет компенсирована», – уточнил Мишустин.

Программа льготной ипотеки будет действовать в России до конца 2022 года. Ставка по такой ипотеке составляет 9% годовых.

В конце апреля в Москве начали выдавать льготную ипотеку для малого бизнеса. Ставка по ней составляет 6,5% годовых, а максимальная сумма кредита – 100 млн рублей.

В начале мая в России запустилась программа льготной ипотеки для IT-специалистов. По ней ставка составляет 5% годовых. Оформить ее смогут сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий.

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