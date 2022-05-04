Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о старте льготной программы ипотеки для IT-специалистов — ставка по ней составит 5% годовых. Об этом он заявил на оперативном совещании с вице-премьерами.

Мишустин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов