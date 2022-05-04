Мишустин объявил о запуске программы льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о старте льготной программы ипотеки для IT-специалистов — ставка по ней составит 5% годовых. Об этом он заявил на оперативном совещании с вице-премьерами.
«Мы запускаем программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Кредит на покупку квартиры по выгодной ставке до 5% годовых смогут оформить сотрудники аккредитованных компаний в сфере информационных технологий», — сообщил Мишустин.
- Правительство нацелено на следующие результаты: планируется, что до конца 2024 года будет выдано около 50 тыс. кредитов на общую сумму 240 млрд рублей.
- Предельный размер кредита для городов-миллионников — 18 млн рублей, для остальных — 9 млн рублей.
- Ранее сообщалось, что льготные ставки по программе ипотечного кредитования для специалистов IT-отрасли будут действовать только на квартиры в новостройках.
- Рассчитывать на льготу смогут сотрудники IT-компаний 22–45 лет с ежемесячным доходом от 50 тыс. рублей. При этом их работодатель должен числиться в реестре аккредитованных Минцифрой организаций (сейчас там порядка 15 тыс. предприятий).
RB.RU также подготовил инструкцию о том, как попасть в реестр и добиться соответствия всем требованиям Минцифры для получения правительственных льгот для IT.
Фото на обложке: Unsplash
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