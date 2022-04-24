Ипотечные льготы для IT распространятся только на новостройки

По словам заместителя гендиректора Дом.РФ Алексея Ниденса, льготные ставки по программе ипотечного кредитования для специалистов IT-отрасли будут действовать только на квартиры в новостройках .

«Очень надеемся, что программа льготной ипотеки для IT-специалистов начнет работать в мае», — сообщил замгендиректора компании-оператора этого правительственного проекта (цитата по сообщению ТАСС).

Утвержденная Правительством РФ программа призвана удержать профессионалов в сфере IT в России, создав им наиболее комфортные условия для проживания и работы.

Для этих целей кабмин выделил 21,5 млрд рублей, из которых 1,5 млрд пошли непосредственно на субсидирование льготной ипотечной ставки (через Дом.РФ правительство возмещает банкам недополученные доходы).

Предполагалось, что льготная ставка будет порядка 3%, сейчас речь идет о ставке «не более 5%».

Рассчитывать на льготу могут сотрудники IT-компаний 22-45 лет с ежемесячным доходом от 50 тыс. рублей. При этом их работодатель должен числиться в реестре аккредитованных Минцифрой организаций (сейчас там порядка 15 тыс. фирм).

Инструкцию о том, как попасть в реестр и добиться соответствия всем требованиям Минцифры для получения правительственных льгот для IT, можно найти у нас на сайте.

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