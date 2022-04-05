Правительство России выделило из резервного фонда 1,5 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки для специалистов в области информационных технологий. По предварительным рассчетам, ее могут оформить свыше 10 тыс. человек.

Деньги направлены ДОМ.РФ для возмещения банкам недополученных доходов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно изначальному плану, ипотеку могли получить сотрудники IT-компаний в возрасте 22-40 лет с ежемесячным доходом не менее 200 тыс. рублей в городах-милионниках и 150 тыс. рублей в других населенных пунктах. Позднее Минцифры предложило снизить порог дохода на 50 тыс. рублей и расширить возрастные рамки до 22-45 лет.

Ранее правительство распорядилось направить дополнительные 21,5 млрд рублей на IT. Часть денег пойдет на увеличение максимальных размеров грантов для IT-компаний, а также на часть этих средств пойдет на субcидирование процентной ставки по кредитам для кoмпаний, работающих в сфере цифровых технoлогий. При этом ставка не должна превышать 3%. Это пoзволит обеспечить льготы для реaлизации как минимум 75 прoектов по цифровой трансфoрмации.

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