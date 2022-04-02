Мишустин распорядился направить дополнительные 21,5 млрд рублей на IT

Из резервного фонда правительства РФ на антикризисную поддержку IT-бизнеса в 2022 году будет выделено еще 21,5 млрд рублей.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение в рамках реализации Указа Президента «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации».
По данным официального сайта правительства РФ, предполагается распределить средства по ключевым направлениям поддержки, уже озвученным ранее:
- на увеличение максимальных размеров грантов для IT-компаний (всего на эту задачу выделят 14 млрд рублей),
- на снижение процентной ставки льготной ипотеки для IT-специалистов (до 5% на кредиты 2020-2022 гг., на что уйдет 1,5 млрд рублей),
- и на субсидирование процентной ставки по кредитам для компаний, работающих в сфере цифровых технологий (она не должна превышать 3%).
«Это позволит обеспечить льготы для реализации как минимум 75 проектов по цифровой трансформации».
А льготная ипотека призвана улучшить жилищные условия примерно 10 тысяч IT-профессионалов.
Фото на обложке: Badhan Ganesh / Unsplash
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