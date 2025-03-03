В России впервые протестировали умный кол-центр с ИИ для ипотечных клиентов

«Альфа-Банк» успешно протестировал инновационную технологию умного кол-центра на базе искусственного интеллекта. Ее используют для общения с ипотечными клиентами. Решение помогает автоматизировать общение с заемщиками на этапе от одобрения до выдачи кредита. Это ускоряет оформление ипотеки.

Как RB.RU сообщили в пресс-службе банка, внедрение ИИ-технологий позволяет оперативно информировать клиентов о статусе их заявки и в любое время отвечать на базовые вопросы. Специалисты при этом могут сосредоточиться на решении более сложных клиентских задач.

«Мы активно внедряем ИИ во все этапы ипотечного процесса. Это позволяет нам не только улучшить клиентский опыт, но и существенно оптимизировать расходы. Это новый уровень обслуживания, на котором мы планируем фокусироваться в 2025 году», — комментирует Анастасия Якупова, руководитель дирекции развития ипотечного кредитования «Альфа-Банка».

По результатам пилотного проекта конверсия клиентов, получивших одобрение по ипотеке, в предоставление полного пакета документов соответствует показателям работы специалистов. Клиенты также положительно оценили качество общения с роботом. Средняя оценка — 4,3 из 5 баллов.

«Мы стремимся сделать получение ипотеки максимально комфортным для клиентов. Внедрение ИИ-технологий позволяет нам оперативно информировать заемщиков о статусе их заявки и отвечать на базовые вопросы в любое время. При этом наши специалисты могут сосредоточиться на решении более сложных задач клиентов», — говорит Татьяна Ермакова, руководитель направления ипотечного кредитования «Альфа-Банка».

«Альфа-Банк» стал первым коммерческим банком в России, который внедрил подобное решение для ипотечных клиентов: у других отечественных кредитных организаций нет аналогичной технологии автоматического информирования и напоминания об одобрении ипотеки через голосовые звонки.

Ранее в «Альфа-Банке» сообщили о внедрении умного чат-бота на базе искусственного интеллекта на страницу дебетовых карт. Пилотный проект призван помочь клиентам быстро найти всю необходимую информацию, чтобы выбрать подходящую карту.