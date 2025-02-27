«Альфа-Банк» начал использовать ИИ для помощи в выборе дебетовых карт

Умного чат-бота на базе искусственного интеллекта внедрили на страницу дебетовых карт. Пилотный проект разработан совместно с компанией Just AI и призван помочь клиентам быстро найти всю необходимую информацию, чтобы выбрать подходящую карту.

Первые результаты теста показали положительную динамику: 72% ответов чат-бота были полными и корректными, а 18% пользователей вступили в активный диалог с ассистентом. Как сообщила RB.RU пресс-служба кредитной организации, технология использует современную RAG-систему (Retrieval-Augmented Generation). Она позволяет давать более точные ответы на вопросы.

По словам руководителя портфеля цифровых продуктов в Дирекции развития сайта и платформы первичных продаж «Альфа-Банка» Дениса Демчука, в компании стремятся сделать процесс выбора банковских продуктов максимально простым и удобным для клиентов, а ИИ-ассистент — перспективный шаг в развитии персонализированного подхода к обслуживанию.

«Альфа-Банк» видит большой потенциал в развитии этой технологии. Сейчас команда работает над улучшением качества ответов и оптимизацией пользовательского интерфейса.

«Пилотный проект позволил нам увидеть как сильные стороны технологии, так и зоны для улучшения. Мы продолжаем совершенствовать систему и планируем сделать ее доступной для всех клиентов после завершения необходимых доработок», — отмечает Денис Демчук.

Ранее «Альфа-Банк» в формате теста добавил в приложение на Android нейропомощников. Они работают на базе искусственного интеллекта GigaChat и умеют давать различные советы: например, могут составить оптимальный маршрут для путешествия, помочь организовать тур, а также разъяснить нюансы различных финансовых продуктов.

В январе «Альфа-Банк» внедрил в свою инфраструктуру популярную китайскую ИИ-модель DeepSeek R1. Как отметили в пресс-службе организации, она «позволит интегрировать передовые решения для клиентов еще более эффективно».