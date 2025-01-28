«Альфа-банк» внедрил в свою инфраструктуру ИИ-модель DeepSeek R1

«Альфа-банк» начал тестировать китайскую генеративную модель DeepSeek R1 в своих продуктах на базе искусственного интеллекта. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе кредитной организации.

«"Альфа‑банк" внедряет в свои ИИ-продукты китайскую "думающую" модель DeepSeek R1. Прямо сейчас это мощнейшая нейросеть, которая по возможностям превосходит ChatGPT и Gemini. Эта модель одним своим выходом всколыхнула американский фондовый рынок», — отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что у DeepSeek полностью открытый исходный код и несколько версий под разные задачи, что позволяет адаптировать и дорабатывать модель. В банке добавили, что он уже давно использует «разнообразные генеративные модели», поэтому интеграция китайской нейросети в инфраструктуру кредитной организации «будет органичной».

По теме: Китайский переполох в мире ИИ: что за нейросеть DeepSeek

«Альфа-банк» применяет генеративный ИИ для улучшения качества, безопасности и скорости выхода на рынок своих цифровых продуктов, а внедрение DeepSeek «позволит интегрировать передовые решения для клиентов еще более эффективно», считают в пресс-службе. В частности, генеративные модели ускоряют обработку данных, усиливают аналитику, позволяют лучше персонализировать услуги и создавать ИИ-ассистентов, пояснили в банке.

DeepSeek вызвала ажиотаж на зарубежном ИИ-рынке на этой неделе, обойдя ChatGPT от OpenAI по числу загрузок в App Store в США. На фоне этого богатейшие люди мира, по данным Bloomberg, потеряли $108 млрд, а президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины на импорт полупроводников.

28 января китайский чат-бот вошел в топы App Store и Google Play в России. В онлайн-магазине Apple нейросеть заняла лидирующую позицию среди наиболее популярных приложений, а в маркете Google сервис вошел в топ-20, хотя еще днем ранее занимал 115 место, отметил РБК.