«Альфа-банк» запускает виртуальных ассистентов на основе ИИ

«Альфа-банк» в формате теста добавил в Android-приложение нейропомощников, которые работают на базе ИИ GigaChat и умеют давать советы, составлять инструкции и помогать с планированием. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе «Альфа-банка».

«Нейропомощники сделаны на основе платформы GigaChat для бизнеса. Поэтому отвечают не шаблонно, а на основе анализа пользовательских запросов и предпочтений», — отметили в кредитной организации.

Что умеют нейропомощники? В банке пояснили, что ассистенты могут составить оптимальный маршрут для путешествия, подсказать лучшие рестораны, помочь организовать тур, а также разъяснить нюансы различных финансовых продуктов. Кроме того, нейропомощники способны научить терминологии и механикам инвестирования и помочь детям в учебе.

Планы на будущее. По словам старшего вице-президента и директора по развитию цифровых каналов «Альфа-банка» Дамира Баттулина, кредитная организация намерена развивать нейропомощников, расширяя их функционал и адаптируя их к потребностям клиентов.

На первом этапе ИИ-ассистенты доступны части пользователей Android-приложения «Альфа-банка».

В середине февраля ведущее китайское деловое медиа The Economic Observer рассказало о развитии ИИ в «Альфа-банке». В частности, кредитная организация запустила платформу генеративного ИИ AlfaGen, с помощью которой к банковским процессам можно подключать любые облачные большие языковые модели и интегрировать нейросети в закрытый контур банка.

Ранее в «Альфа-банке» также сообщили, что начали тестировать китайскую нейросеть DeepSeek R1 в своих продуктах на базе искусственного интеллекта. В банке отмечали, что используют генеративный ИИ для улучшения качества, безопасности и скорости выхода на рынок своих цифровых продуктов.

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