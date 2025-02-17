The Economic Observer рассказал о развитии ИИ в «Альфа-банке»

Китайский журнал The Economic Observer рассказал о развитии искусственного интеллекта в «Альфа-банке». Например, он запустил платформу генеративного ИИ AlfaGen, которая позволяет подключать к банковским процессам любые облачные большие языковые модели и интегрировать нейросети в закрытый контур банка, рассказал изданию глава кредитной организации Владимир Верхошинский.

«Все взаимодействия с облачными и on-premise нейросетями проходят через специальный модуль безопасности, надежно защищая данные клиентов. На основе AlfaGen разработана линейка ИИ-ассистентов для сотрудников банка, которая помогает ускорить разработку на 30%», — отметил он.

В «Альфа-банке» также есть ИИ-помощники для клиентов, которые могут задавать уточняющие вопросы и проявлять эмпатию. Эти ассистенты помогают клиентам управлять продуктами и финансами, фиксируют обращения и принимают благодарности. Кроме того, ИИ-помощники учитывают уникальную информацию о каждом клиенте, что делает обслуживание более персонализированным и эффективным.

Ранее The Economic Observer признало «Альфа-банк» лучшим в номинации «Технологический лидер мирового уровня». Журнал ежегодно вручает международную премию за достижения в бизнесе и финансовых технологиях.

В конце января в «Альфа-банке» сообщили, что начали тестировать китайскую нейросеть DeepSeek R1 в своих продуктах на базе искусственного интеллекта. В банке говорили, что применяют генеративный ИИ для улучшения качества, безопасности и скорости выхода на рынок своих цифровых продуктов, а внедрение DeepSeek «позволит интегрировать передовые решения для клиентов еще более эффективно».

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