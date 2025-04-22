Спрос на льготную ипотеку в России резко снизился

В марте 2025 года количество выданных льготных ипотечных кредитов в России сократилось на 44% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а их объем упал на 41%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

За месяц банки оформили 35,45 тыс. кредитов с господдержкой на сумму 197 млрд рублей, тогда как годом ранее этот показатель составлял 63,26 тыс. кредитов на 334,85 млрд рублей.

Доля на рынке. Несмотря на снижение, льготная ипотека продолжает доминировать на рынке: в марте 2025 года на нее пришлось 68% от общего количества и 86% от объема всех выданных жилищных кредитов. Средний размер льготного кредита вырос на 5% и составил 5,56 млн рублей, а срок кредитования сократился до 308 месяцев (25 лет 8 месяцев).

Итоги первого квартала. В первом квартале 2025 года было выдано 84,33 тыс. льготных ипотечных кредитов на 466,41 млрд рублей, что на 19% меньше по количеству и на 21% по объему по сравнению с четвертым кварталом 2024 года. В годовом выражении снижение составило 40% и 37% соответственно.

География кредитования. Среди регионов лидерами по объемам льготного ипотечного кредитования стали Москва (3,38 тыс. кредитов на 26,62 млрд рублей), Московская область (2,32 тыс. кредитов на 16,45 млрд рублей) и Санкт-Петербург (1,84 тыс. кредитов на 12,37 млрд рублей). Самые крупные кредиты получили жители Москвы (в среднем 7,87 млн рублей), Московской области (7,09 млн рублей) и Санкт-Петербурга (6,74 млн рублей). Самый длительный средний срок кредитования зафиксирован в Чечне — 360 месяцев (30 лет), а самый короткий — в Приморском крае — 251 месяц (20 лет 11 месяцев).

Значительное сокращение спроса на льготную ипотеку наблюдалось по итогам первых трех кварталов прошлого года. С января по сентябрь банки выдали на 70% меньше льготных ипотечных кредитов, чем за аналогичный период 2023 года, а за сентябрь их доля в общем количестве одобренных жилищных займов упала с 53% до 48%.

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