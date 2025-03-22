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Спрос на ипотеку в новостройках упал на 25% в начале 2025 года

Новости
Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев
Спрос на покупку квартир в новостройках с использованием ипотечного кредитования в России в первом квартале 2025 года снизился на 24,8%, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Этажи». В Воронеже и Перми число таких сделок упало более чем в два раза.
Спрос на ипотеку в новостройках упал на 25% в начале 2025 года
  1. Новости

Как рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова, спрос на покупку жилья на первичном рынке в среднем по России снизился на 10–15% относительно первого квартала 2024 года.

«Если смотреть отдельно сделки с использованием кредитных средств, спрос оказался ниже на 24,8%», — добавила Решетникова. Динамика объясняется ростом числа сделок с использованием рассрочек от застройщиков и за наличные.

Среди городов-миллионников спрос на ипотеку на покупку жилья на первичном рынке сильнее всего снизился в Воронеже и Перми (на 56%), Краснодаре (49%), Екатеринбурге (42%) и Красноярске (37%).

В Москве и Подмосковье количество заявок на покупку недвижимости в новостройках уменьшилось на 10% год к году, однако общее количество броней квартир в регионе выросло на 38% «за счет увеличения доли сделок с рассрочками и наличными деньгами».

  • В конце 2024 года зампред правления ВТБ Георгий Горшков предсказывал сокращение ипотечного рынка в 2025 году на 20% из-за высоких ставок Центробанка и связанных с ними желания россиян откладывать покупку жилья или приобретать его, не прибегая к кредитованию.
  • На этой неделе Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых, объяснив решение высоким инфляционным давлением.

Фото: Freepik

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