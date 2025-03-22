Спрос на ипотеку в новостройках упал на 25% в начале 2025 года

Как рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента «Этажей» Татьяна Решетникова, спрос на покупку жилья на первичном рынке в среднем по России снизился на 10–15% относительно первого квартала 2024 года.

«Если смотреть отдельно сделки с использованием кредитных средств, спрос оказался ниже на 24,8%», — добавила Решетникова. Динамика объясняется ростом числа сделок с использованием рассрочек от застройщиков и за наличные.

Среди городов-миллионников спрос на ипотеку на покупку жилья на первичном рынке сильнее всего снизился в Воронеже и Перми (на 56%), Краснодаре (49%), Екатеринбурге (42%) и Красноярске (37%).

В Москве и Подмосковье количество заявок на покупку недвижимости в новостройках уменьшилось на 10% год к году, однако общее количество броней квартир в регионе выросло на 38% «за счет увеличения доли сделок с рассрочками и наличными деньгами».

В конце 2024 года зампред правления ВТБ Георгий Горшков предсказывал сокращение ипотечного рынка в 2025 году на 20% из-за высоких ставок Центробанка и связанных с ними желания россиян откладывать покупку жилья или приобретать его, не прибегая к кредитованию.

На этой неделе Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых, объяснив решение высоким инфляционным давлением.

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