ЦБ в третий раз подряд оставил ключевую ставку 21%

Совет директоров Банка России по итогам заседания 21 марта сохранил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых, сообщается в пресс-релизе на сайте регулятора. Ставка остается на этом уровне с октября 2024 года — ЦБ не стал ее менять на заседаниях в декабре и феврале.

В ЦБ отметили, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким. «Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. При этом рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой», — уточняется в сообщении.

Банк России не исключает, что может рассмотреть увеличение ставки в будущем. Это произойдет, если динамика снижения цен не будет обеспечивать достижение цели по инфляции. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 году. Регулятор отмечает, что для достижения этого потребуется продолжительный период поддержания жесткой денежно-кредитной политики.

Решение было ожидаемым. Опрошенные Русбейс эксперты прогнозировали, что регулятор оставит ставку на текущем уровне. Влияние ставки 21% на малый бизнес будет нейтральным, считает кандидат экономических наук, доцент, преподаватель «Института международных экономических связей» Сергей Суетин. По его словам, предприниматели приспособились к текущей ставке, к тому же меры поддержки МСП действительно работают.

Что будет дальше? В экономике появились признаки охлаждения, и это становится хорошей предпосылкой к снижению ключевой ставки в базовом сценарии до 16-18% к концу года, сказал Русбейс инвестстратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин. «Если Банк России убедится, что тренд на замедление [инфляции] сохраняется, можно ожидать снижения ставки с небольшим шагом уже в апреле. В случае, если ЦБ отложит смягчение ДКП, в июне мы можем увидеть существенное снижение: 1% и более», — прогнозирует эксперт.

Если же в экономике появятся признаки стагфляции, а инфляция стабилизируется ниже прогнозных значений, то ЦБ может опускать ставку большими шагами и достичь 13-14% к концу года, считает Бахтин. «В рисковом сценарии, например, при расширении трат в оборонной сфере, существенной разбалансировке бюджета, девальвации возможно повышение до 23-24%», — резюмировал он.

Фото на обложке: Vunishka / Shutterstock / FOTODOM