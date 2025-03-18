ЦБ оставит ключевую ставку на историческом максимуме 21 марта

Прогнозы аналитиков

«Альфа-Банк» — 21%

«БКС Мир инвестиций» — 21%

«Финам» — 21%

«Русский стандарт» — 21%

ВТБ — 21%

SberCIB Investment Research — 21%

«Совкомбанк» — 21%

ИМЭС — 21%

«Солид Брокер» — 21%

«Промсвязьбанк» — 21%

«Гарда Капитал» — 21%

Консенсус-прогноз: 21%

Почему ставка не изменится

По мнению экспертов «Солид Брокера», скорее всего, ЦБ возьмет паузу на ближайшем заседании, чтобы изучить текущие тренды более тщательно, и оставит ключевую ставку неизменной. Как говорится в бюллетени аналитиков ЦБ «О чем говорят тренды», который был выпущен 11 марта, в целом достигнутая жесткость денежно-кредитных условий уже, вероятно, формирует предпосылки для замедления спроса и развертывания дезинфляционных процессов.

«Это может означать, что дальнейшее повышение ключевой ставки сейчас не требуется — и в целом этот вывод подтверждается доступными на данный момент экономическими данными», — объяснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Эксперты отмечают, что банки уже начали снижать ставки по депозитам, пик их роста пройден. Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко добавляет, что более резкое движение в сторону снижения ставок по кредитам последует после понимания геополитической обстановки и ожиданий по снижению ключевой ставки регулятором.

«Начавшиеся контакты по мирным переговорам еще не внесли ясности по дальнейшему развитию событий и закладывать в прогнозы ослабления санкций и, в целом, снижения геополитической напряженности еще рано», — считает эксперт.

Как пояснил кандидат экономический наук, доцент, преподаватель «Института международных экономических связей» Сергей Суетин, пока нет веских поводов как для снижения ставки, поскольку инфляция слишком высока для этого шага, так и для повышения, ведь экономика адаптировалась к текущему уровню, курс рубля укрепляется, инфляция под контролем.

Как ставка повлияет на малый бизнес

По словам Суетина, влияние на малый бизнес решение по сохранению ставки будет нейтральным.

«Во-первых, малый бизнес приспособился к действующей ставке. Во-вторых, меры поддержки малого бизнеса реально оказывают поддержку. Безусловно, хотелось бы еще большего внимания со стороны государства к малому бизнесу, но с учетом современных реалий меры поддержки можно считать вполне достаточными и релевантными», — пояснил эксперт.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин добавил, что сохранение ключевой ставки на уровне 21% не изменит ничего кардинально для отечественных компаний.

«Бизнес пока что продолжает жить в условиях высоких ставок, но свет в конце тоннеля виден все более ясно — к концу 2025 года ключевая ставка может, по нашим оценкам, опуститься к 16-18%. Снижение стоимости фондирования будет работать на восстановление спроса и экономической активности», — заключил эксперт.

ЦБ повысил ставку до 21% в октябре 2024 года. В феврале регулятор во второй раз подряд оставил ее на этом уровне. Он отметил, что «инфляционное давление остается высоким», а возвращение инфляции к целевым 4% произойдет только в 2026 году.

В Сбербанке ждут снижения ключевой ставки во второй половине 2025 года, говорил Герман Греф. По его мнению, в эти же сроки стоит ждать сильного сокращения инфляции.

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