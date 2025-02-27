Греф рассказал, когда ожидает снижения ключевой ставки

В Сбербанке ожидают снижения ключевой ставки во второй половине 2025 года, заявил председатель правления банка Герман Греф в ходе звонка с аналитиками и инвесторами по итогам публикации финансовой отчетности. Его слова передает ТАСС.

«Будем смотреть, как будет расти кредитный портфель. Если он не будет расти таким темпом, как в прошлом году, — а он падает два месяца подряд — то во втором полугодии мы увидим сильное сокращение инфляции. Мы ожидаем, соответственно, цикл снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года», — сказал Греф.

Без оптимизма. Греф добавил, что в «Сбере» не ожидают скорого снятия антироссийских санкций. «Мы исходим из сценария, что никакие санкции не снимут. Более того, мы исходим из сценария, что санкции ужесточат. Поэтому все, что будет сверх того, будет счастливым бонусом», — отметил глава кредитной организации.

Плюсы потепления. При этом Греф допустил позитивные изменения в российской экономике на фоне улучшения геополитической ситуации. В частности, они могут касаться цен на нефть и притока иностранного капитала. «Будет много позитивных изменений, очевидно совершенно, но мы живем в парадигме того, что ничего этого нет», — заключил он.

14 февраля Банк России оставил ключевую ставку на уровне 21%. Регулятор отметил, что «инфляционное давление остается высоким», а возвращение инфляции к целевым 4% произойдет только в 2026 году.

Ключевая ставка держится на уровне 21% с октября 2024 года: тогда ЦБ повысил ее сразу на 200 б.п., до исторического максимума. Решение регулятора было принято на фоне ускорения инфляции.

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