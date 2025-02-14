ЦБ во второй раз сохранил ключевую ставку 21%

Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Соответствующее решение совет директоров регулятора принял на заседании 14 февраля. В ЦБ заявили, что «инфляционное давление остается высоким», а возвращения инфляции к целевым 4% займет больше времени, чем предполагалось.

«В базовом сценарии для возвращения инфляции к цели потребуется более продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, чем прогнозировалось в октябре. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7-8% в 2025 году, вернется к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — говорится в релизе.

Согласно ему, ЦБ допускает повышение ставки на следующем заседании 21 марта, будет принимать решение «с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции».

Большинство экспертов и аналитиков, опрошенных RB.RU, ожидали, что ЦБ сохранит ставку 21%. «Для перехода к смягчению денежно-кредитной политики условия пока не сложились. Банку России важно охлаждать спрос и оказывать сдерживающее влияние на инфляцию», — отметил заведующий лабораторией денежно-кредитной политики «Института Гайдара» Евгений Горюнов.

Директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко отметил, что вариант со снижением ставки ЦБ даже не рассматривает. «Регулятор предельно ясно "коммуницирует" рынку, что высокая ставка с нами надолго и экономика должна адаптироваться к ней», — указал эксперт.

При этом главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров допустил снижение ключевой ставки в июле при базовом сценарии или в апреле, «если замедление экономики будет быстрее, чем этого ожидает Банк России». «Ключевая ставка к концу года может быть снижена до 16%», — добавил он.

Ключевая ставка держится на уровне 21% с октября 2024 года, когда ЦБ повысил ее сразу на 200 б.п., до исторического максимума. Такое решение регулятор принял на фоне разгона инфляции.

На заседании 20 декабря ЦБ сохранил ставку на том же уровне, хотя большинство аналитиков и участников рынка ждали нового повышения. В Банке России тогда пояснили, что «ужесточение денежно-кредитных условий в России» в результате октябрьского решения «оказалось более существенным», чем планировалось. В ближайшие месяцы «инфляционное давление начнет снижаться», поэтому дальнейшего ужесточения не требуется, добавили в ЦБ.

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