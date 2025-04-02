ЦБ допустил повышение ключевой ставки при недостаточном снижении инфляции

Банк России не исключает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки, если инфляция не будет снижаться ожидаемыми темпами. Об этом журналистам заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, передает ТАСС.

«Мы не исключаем, что может потребоваться дополнительное повышение ставки если не на следующем заседании, то в дальнейшем, если замедление инфляции будет происходить не теми темпами, которые предполагает наш прогноз в 7-8% на этот год и 4% ― на следующий», — сказал Заботкин.

При этом он подчеркнул, что необходимая жесткость денежно-кредитной политики уже, «вероятно, достигнута». Зампред Центробанка также отметил, что цены сейчас растут медленнее, чем в четвертом квартале 2024 года — по предварительной оценке, инфляция в первом квартале складывается ниже февральских прогнозов ЦБ.

21 марта совет директоров Банка России в третий раз подряд оставил ключевую ставку на рекордном уровне 21% годовых. Ставка находится на этой отметке с октября прошлого года. Свое решение регулятор пояснил тем, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким.

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