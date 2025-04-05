Средние вклады россиян с января по март выросли на 18,5%
Средний размер вклада у россиян к концу первого квартала 2025 года достиг 413,7 тыс. рублей. С января по март, таким образом, он прирос на 18,5%, но все равно уступает показателям конца 2024 года. В среднем в ушедшем году сумма вклада составляла порядка 463 тыс. рублей, а годовой прирост был 22%.
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Данными «Финуслуг» на начало 2025 года поделились «РИА Новости»:
- в столице средние вклады превысили 564 тыс. рублей (прирост составил 10,4%), именно благодаря Москве средняя сумма вклада превысила 400 тыс. рублей,
- максимальный темп роста суммы вкладов — в Калининградской области (сумма — почти 428 тыс. рублей),
- высокие темпы роста показали также Пермский край (342 тыс. рублей), Челябинская (362 тыс. рублей) и Вологодская области (почти 380 тыс. рублей) — плюс 21% у каждого региона,
- минимальный темп роста суммы вкладов — в Саратовской области (сумма — чуть больше 380 тыс. рублей).
Больше всего увеличилась сумма коротких вкладов на один месяц. Эта тенденциях сохраняется с 2024 года.
К концу 2024 года объем средств россиян на срочных вкладах вырос на 8 трлн рублей (до 54 млн рублей).
В январе пользователи банковских услуг были обеспокоены слухами о «заморозке» вкладов, но Центробанк оперативно опроверг эти теории.
А в феврале в преддверии мартовского заседания ЦБ РФ по ключевой ставке СМИ писали, что крупнейшие банки России начали снижать ставки по вкладам.
Ключевую ставку тогда ожидаемо сохранили на уровне 21%.
Фото на обложке: Unsplash
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