Крупнейшие банки России начали снижать ставки по вкладам

За последний месяц сразу 15 российских банков из топ-20 по объемам привлеченных средств населения снизили доходность вкладов, сообщает Forbes со ссылкой на данные Frank RG и платформы «Финуслуги» (проект Московской биржи).

Корректировка ставок происходила преимущественно для краткосрочных (на срок три месяца) и среднесрочных (на шесть месяцев) депозитов. В течение указанного периода средняя максимальная ставка по трехмесячным вкладам среди двадцати ведущих банков уменьшилась на 0,43 п.п. и составила 21,87%.

Доходность полугодовых вкладов снизилась почти на 0,60 п.п., достигнув 21,96%. Средняя максимальная доходность годовых депозитов снизилась на 0,30 п.п. Для более долгосрочных сроков доходность скорректировалась на 0,4-0.8 п. п.

Старший управляющий директор Мосбиржи по розничному бизнесу, развитию электронных платформ и проекту «Финуслуги» Игорь Алутин отметил, что с 10 января по 10 февраля 2025 года средняя доходность вкладов сроком от трех месяцев до одного года уменьшилась на 0,24–0,45 п.п.

К 10 февраля 2025 года средние ставки по трехмесячным депозитам у двадцати ведущих банков составили 21,09% (снижение на 0,43 п.п. за месяц). Полугодовые вклады предлагались под ставку 21,87% (-0,45 п.п.), а годовые – под 20,86% (-0,24 п.п.). Наибольшее снижение ставок произошло в «Уральском банке реконструкции и развития»: максимальные ставки по краткосрочным и среднесрочным вкладам там упали более чем на 3 п.п.

Одним из факторов, оказавших влияние на процентную политику банков, стали несбывшиеся прогнозы относительно изменения ключевой ставки Центробанка в конце 2024 года. В тот момент регулятор принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, хотя многие аналитики, экономисты и представители банковского сектора ожидали ее повышения, отмечает Forbes.

На первом заседании в 2025 году, которое состоится 14 февраля, ЦБ, скорее всего, примет решение о сохранении ключевой ставки на рекордном уровне 21%, заявили опрошенные RB.RU аналитики и эксперты. Некоторые из них допустили повышения ставки до 22-23%.

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